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Exposition du canal des arts place Léon Canard Aubazines

lundi 20 juillet 2026 · place Léon Canard · Aubazines

Exposition du canal des arts place Léon Canard Aubazines

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place Léon Canard
Adresse
Salle Bernadette Barrière
Ville
19190 Aubazines
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Aubazines

Exposition du canal des arts

place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Venez rencontrer Zoltane Flo et ses amis, tableaux selon des techniques mixtes acryliques, aquarelles, encres   .

place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26 

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English : Exposition du canal des arts

L’événement Exposition du canal des arts Aubazines a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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