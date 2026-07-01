Exposition du canal des arts place Léon Canard Aubazines

Informations pratiques

Aubazines

Exposition du canal des arts

place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Venez rencontrer Zoltane Flo et ses amis, tableaux selon des techniques mixtes acryliques, aquarelles, encres .

place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition du canal des arts

L’événement Exposition du canal des arts Aubazines a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme