Exposition du canal des arts place Léon Canard Aubazines
lundi 20 juillet 2026 · place Léon Canard · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Exposition du canal des arts
place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Venez rencontrer Zoltane Flo et ses amis, tableaux selon des techniques mixtes acryliques, aquarelles, encres .
place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26
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English : Exposition du canal des arts
L’événement Exposition du canal des arts Aubazines a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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