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Exposition du musée du bâtiment Années folles Musée du Bâtiment Moulins

Exposition du musée du bâtiment Années folles Musée du Bâtiment Moulins jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Musée du Bâtiment

Adresse : 18 rue du pont Ginguet

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Moulins

Exposition du musée du bâtiment Années folles

Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-07 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Retrouvez une exposition temporaire avec le thème des années folles ainsi que sur les travaux du décorateur, natif de Moulins Louis Galfione, connu notamment pour les décorations du Grand Café.
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Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69  museebatiment@orange.fr

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English :

There’s also a temporary exhibition on the theme of the Roaring Twenties and the work of Moulins-born decorator Louis Galfione, best known for his decorations at the Grand Café.

L’événement Exposition du musée du bâtiment Années folles Moulins a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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