Exposition : du XVIe au XXIe siècle, les visages d’une juridiction financière, Chambre régionale des comptes Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : du XVIe au XXIe siècle, les visages d’une juridiction financière Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Chambre régionale des comptes Occitanie Hérault

Gratuit. Sans réservation. Se munir d’une pièce d’identité pour l’accès à la CRC Occitanie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les visages de magistrats montpelliérains à travers les siècles, dans une exposition qui leur tend un miroir.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ces hommes prennent la pose pour de riches portraits, entre hermine et perruques. Face à eux et à leur histoire se reflètent les visages des personnels de la Chambre régionale des comptes Occitanie en 2026 : femmes et hommes, magistrats, vérificateurs, greffiers et métiers supports.

De l’Ancien Régime à la Ve République, les contrastes sont saisissants.

Chambre régionale des comptes Occitanie 500 avenue des Etats du Languedoc 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 34 22 74 26 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-occitanie https://www.instagram.com/crcoccitanie/;https://x.com/crcoccitanie;https://www.linkedin.com/company/34716928/admin/page-posts/published/;https://bsky.app/profile/crcoccitanie.bsky.social;https://www.facebook.com/crcoccitanie/ Siège de la Chambre régionale des comptes Occitanie, ce lieu où travaillent au quotidien les magistrats financiers et les équipes de contrôle, est l’héritier d’une très longue histoire montpelliéraine. Le bâtîment est moderne, mais la chambre qu’il accueille fait partie de l’histoire et du patrimoine de la ville de Montpellier. Accès tram arrêt Antigone. Stationnement de surface payant dans les rues alentours. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Découvre les visages de magistrats montpelliérains à travers les siècles dans cette exposition qui leur tend un miroir. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ces hommes prennent la pose pour de riches avec et…

©CRC Occitanie