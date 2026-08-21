Exposition « Eau fil du temps, Espace Alphonse Daudet, Coignières

Informations pratiques

Exposition « Eau fil du temps 14 – 25 septembre Espace Alphonse Daudet Yvelines

Gratuit – Accès libre aux horaires d’ouverture de l’Espace Alphonse Daudet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

L’eau en ville nouvelle c’est déjà de l’histoire ancienne ! Etangs, bassins, fontaines, rigoles… les aménagements hydrauliques d’aujourd’hui prennent leur source il y a plusieurs siècles, lorsque l’eau était une des principales sources d’énergie. Que reste-il aujourd’hui de tout ce patrimoine ? Comment l’eau a t-elle été intégrée au paysage saint-quentinois par l’architecture et l’art urbain?

Textes, photographies et films retracent cette histoire, des origines aux aménagements de la ville nouvelle, en passant par les grands chantiers de Louis XIV pour les bassins du château de Versailles

Espace Alphonse Daudet 26 rue du Moulin à vent, Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France

Pour remonter l’histoire du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines au fil de l’eau

@Musée de la ville