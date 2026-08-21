Lambert Wilson / Roger Muraro, Théâtre Alphonse Daudet-Coignières, Coignières

Informations pratiques

Lambert Wilson / Roger Muraro Dimanche 4 octobre, 16h00 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Yvelines

Tarif A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Autour du Tombeau de Couperin, lecture de lettres de Maurice Ravel. Avec une mise en perspective d’un choix de la correspondance, d’articles biographiques, de témoignages de proches et de la musique de Ravel. Lambert Wilson et Roger Muraro nous proposent une plongée dans l’être intime du compositeur, tout au long de sa vie et de son parcours créateur.Le premier conflit mondial tient une place centrale dans la bascule de vie qu’elle implique pour Ravel, autant que pour le monde qui l’entoure, et le Tombeau de Couperin, oeuvre composée pendant la guerre en porte témoignage. Lecture de lettres et articles entrelacés de musique de Maurice Ravel, Mañuel de Falla, Frédéric Chopin.

En partenariat avec l’association Les Journées Ravel.

Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4027 »}]

Concert classique à la découverte De Maurice Ravel

Agence Natch Paris