Les Dimanches musicaux Orgue à quatre mains, Église Saint-Germain-d’Auxerre, 3 rue de la mairie, Coignières

Informations pratiques

Les Dimanches musicaux Orgue à quatre mains Dimanche 25 avril 2027, 17h00 Église Saint-Germain-d’Auxerre, 3 rue de la mairie Yvelines

10€/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-25T17:00:00+02:00 – 2027-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-25T17:00:00+02:00 – 2027-04-25T18:00:00+02:00

Organistes et pédagogues passionnés, Pauline Koundouno-Chabert et Jérôme Chabert mènent une carrière artistique reconnue autour de la musique classique et sacrée.

Pauline Koundouno-Chabert, formée auprès des grands maîtres de l’orgue français, a été titulaire des orgues de Saint-Martin-des-Champs à Paris puis de la cathédrale d’Auch. Concertisteen France et à l’international, elle est saluée pour ses enregistrements durépertoire français des XVIIIe au XXe siècles.

Jérôme Chabert, pianiste concertiste et organiste titulaire de la cathédrale Saint-Caprais d’Agen, est lauréat de plusieurs concours internationaux. Il se produit en soliste, en musique de chambre et dans le répertoire lyrique et choral en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Fondateur du Festival International Les Heures d’Orgue d’Agen, il s’investit aussi dans la vie culturelle du Sud-Ouest.

Ensemble, ils collaborent à l’Institut Marc de Ranse, où ils partagent leur passion de la transmission musicale à travers des projets alliant virtuosité, sensibilité et dialogue des répertoires.

Église Saint-Germain-d’Auxerre, 3 rue de la mairie coignieres Coignières 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4028 »}]

Musique Classique

DR