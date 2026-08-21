Exposition : Eldorados autour des Sonnos, Prieuré de Cayac, Gradignan
dimanche 20 septembre 2026 · Prieuré de Cayac · Gradignan
Informations pratiques
Exposition : Eldorados autour des Sonnos Dimanche 20 septembre, 14h00 Prieuré de Cayac Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition d’une sélection d’œuvres de Georges de Sonneville et de son épouse, Yvonne de Préveraud.
Prieuré de Cayac 261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Prieuré du XIIIème siècle.
Expositions d’une partie des oeuvres de Georges de Sonneville et de son épouse Yvonne de Préveraud.
©VilleDeGradignan
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