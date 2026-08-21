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Exposition : Eldorados autour des Sonnos, Prieuré de Cayac, Gradignan

dimanche 20 septembre 2026 · Prieuré de Cayac · Gradignan

Exposition : Eldorados autour des Sonnos, Prieuré de Cayac, Gradignan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Cayac
Adresse
261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan
Ville
33170 Gradignan
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition : Eldorados autour des Sonnos Dimanche 20 septembre, 14h00 Prieuré de Cayac Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’une sélection d’œuvres de Georges de Sonneville et de son épouse, Yvonne de Préveraud.

Prieuré de Cayac 261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Prieuré du XIIIème siècle.
Expositions d’une partie des oeuvres de Georges de Sonneville et de son épouse Yvonne de Préveraud.

©VilleDeGradignan

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