Exposition : Eléments. Aquarelles réalisées par Pierre Renollet., Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Exposition : Eléments. Aquarelles réalisées par Pierre Renollet., Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux jeudi 4 juin 2026.
Exposition : Eléments. Aquarelles réalisées par Pierre Renollet. 4 juin – 30 juillet Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T09:00:00+02:00 – 2026-07-30T13:00:00+02:00
Une trentaine d’oeuvres qui explorent quatre manifestations du vivant : les écosystèmes forestiers, les horizons marins, les profondeurs sous-marines et les moments d’intimité humaine…
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Avec l’Association Caudéran a du talent
Pierre Renollet
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