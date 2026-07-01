Vins d’Australie, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins d’Australie Jeudi 30 juillet, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterworks de dégustation imaginée pour vous faire voyager à travers les grandes régions viticoles du monde. Que vous soyez amateur éclairé ou simple curieux, laissez-vous guider à la découverte de la diversité gustative et culturelle des vins du globe, au cœur de l’ADN de la Cité du Vin.

Pour cet afterwork de dégustation partez à la découverte du vignoble australien à travers la dégustation de 3 vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers.

L’Australie vous invite à parcourir ses nombreuses régions viticoles, réparties sur un vaste continent où les cépages français, espagnols et italiens ont trouvé une autre terre d’expression. L’Australie-Méridionale en est le cœur de production, réputée notamment pour ses grands rouges à base de Shiraz.

Au programme, vous découvrirez d’abord les terroirs d’altitude d’Adelaide Hills à travers un Chardonnay, avant d’explorer la puissance et le caractère des rouges emblématiques de Barossa et de McLaren Vale. Trois vins pour comprendre comment les cépages européens se réinventent à l’autre bout du monde.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Dégustation de 3 vins

Animé par : Raul Vega, Animateur sommelier

En partenariat avec : PIRSA of Government of South-Australia

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-d-australie-19h »}]

A la découverte du vignoble australien ! dégustation vin

©Dragan Radocaj_Munda Wines_Adelaide South Australia_Pauly Vandenbergh