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En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe senior Saint Jean, Bordeaux

jeudi 30 juillet 2026 · Echoppe senior Saint Jean · Bordeaux

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe senior Saint Jean, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Echoppe senior Saint Jean
Adresse
4 rue Vilaris 33000 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Jeudi 30 juillet, 14h00 Echoppe senior Saint Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00

Jeux autour de l’eau

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Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.

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