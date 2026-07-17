En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe senior Saint Jean, Bordeaux
jeudi 30 juillet 2026 · Echoppe senior Saint Jean · Bordeaux
Informations pratiques
En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Jeudi 30 juillet, 14h00 Echoppe senior Saint Jean Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Jeux autour de l’eau
Echoppe senior Saint Jean 4 rue Vilaris 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.
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