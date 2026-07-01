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Roole map(oule) : le GPS français qui change de… Google., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

jeudi 30 juillet 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Roole map(oule) : le GPS français qui change de… Google., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Roole map(oule) : le GPS français qui change de… Google. Jeudi 30 juillet, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00

Trafic en temps réel, données de stations-services, des bornes de recharge et des parkings avec comparatif des tarifs, protection des données personnelles… Le changement c’est maintenant ?

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Roole map est une application de navigation qui présente une alternative intéressante au géant Google (google maps, waze…). atelier numérique

roole map

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