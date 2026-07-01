Roole map(oule) : le GPS français qui change de… Google., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
jeudi 30 juillet 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Roole map(oule) : le GPS français qui change de… Google. Jeudi 30 juillet, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Trafic en temps réel, données de stations-services, des bornes de recharge et des parkings avec comparatif des tarifs, protection des données personnelles… Le changement c’est maintenant ?
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Roole map est une application de navigation qui présente une alternative intéressante au géant Google (google maps, waze…). atelier numérique
roole map
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