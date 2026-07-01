Roole map(oule) : le GPS français qui change de… Google., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Roole map(oule) : le GPS français qui change de… Google. Jeudi 30 juillet, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00

Trafic en temps réel, données de stations-services, des bornes de recharge et des parkings avec comparatif des tarifs, protection des données personnelles… Le changement c’est maintenant ?

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Roole map est une application de navigation qui présente une alternative intéressante au géant Google (google maps, waze…). atelier numérique

roole map