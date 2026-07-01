VARIATION IRANIENNE • Agence de Géographie Affective, BORDEAUX Jardins de l’hôtel de ville, Bordeaux

Informations pratiques

VARIATION IRANIENNE • Agence de Géographie Affective Jeudi 30 juillet, 19h00 BORDEAUX Jardins de l’hôtel de ville Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Carnet de voyage en terres persanes

« Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait » écrivait Nicolas Bouvier dans L’usage du monde.

Il y a un peu plus de dix ans, à l’occasion de ses 40 ans, Olivier Villanove partait en Iran pour un voyage bouleversant. Il en rapporta une pépite sensible et historique, Le retour des rois d’Iran, accueillie en 2018 dans l’Été métropolitain.

Hanté par la découverte d’un pays traversé de paradoxes – ferveur et censure, interdit et désir, tradition et invention – et d’une incroyable vitalité poétique, le conteur décide d’écrire un deuxième volet à ce voyage, au moment même où l’actualité rattrape ce pays. Mais qu’est-il possible de raconter aujourd’hui d’un Iran de plus en plus inaccessible ?

Face au tapis persan du premier volet, accompagné de Léo Ceelee qui mixe musiques traditionnelles et textures électro-acoustiques, il déroule un récit intime entremêlé des échos d’une civilisation millénaire, de langue persane, de vers du poète Hafez, de visages d’hommes et de femmes croisés là-bas. Une traversée sensible comme un acte de transmission. Une manière d’habiter le monde.

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Avec Léo Ceelee et Olivier Villanove • Création musicale : Léo Ceelee • Mise en scène : Anne Marcel • Régie générale et son : Matthieu Bernard

Photo : Pierre Planchenault

En savoir plus surl’Agence de Géographie Affective

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☀️ JEUDI 30.07 À 19H

☀️ BORDEAUX > Jardins de l’hôtel de ville, 20 cours d’Albret

33000 Bordeaux

☀️ CONSEILLÉ à partir de 10 ans

☀️ DURÉE : 1H

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée Salle capitulaire Mably (3 rue Mably)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Prochaines Variation Iranienne à Martignas-sur-Jalle le 18.08, et à Artigues-près-Bordeaux le 25.08.

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Extrait du spectacle

https://vimeo.com/253466570

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

BORDEAUX Jardins de l’hôtel de ville 20 cours d’Albret 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.geographieaffective.fr/ »}, {« data »: {« author »: « agence de gu00e9ographie affective », « cache_age »: 86400, « description »: « u00ab Remonter le cours du2019un voyage ennIran, rencontrer les rois persans etnse retrouver dans le petit thu00e9u00e2tre dunconteur-voyageur. A savourer, un ru00e9citnpimentu00e9 du2019u00e9clats sonores, visuels etnpou00e9tiques. Le projet initial du2019Olivier estnambitieux : mu00e9langer son ru00e9cit de vienen Iran au Livre des rois de Ferdowsi,nun pou00e8me u00e9pique, retrau00e7ant la destinu00e9ende lu2019Iran depuis la cru00e9ation du mondenjusquu2019u00e0 lu2019invasion arabe. Autrement dit,nmu00ealer u00e9troitement lu2019u00e9popu00e9e nationaleniranienne u00e0 lu2019histoire intime denlu2019auteur-conteur. Ju2019ai u00e9tu00e9 touchu00e9e parnla sensibilitu00e9 u00e0 fleur de peau du2019OliviernVillanove, son sens de lu2019humour etnde lu2019autodu00e9rision et sa capacitu00e9 u00e0nincarner de multiples personnages.nOn ressort avec deux envies : voyager ennIran pour du00e9couvrir par soi-mu00eame lesnrichesses de la civilisation persane, et u00e0ndu00e9faut du2019un tel pu00e9riple, se lancer dansnla lecture u2014 plus casaniu00e8re et moinsnonu00e9reuse u2014 du Livre des rois, vu00e9ritablenfontaine u00e0 histoires qui semble regorgerndu2019aventures romanesques. Ne serait-cenque pour cette invitation au voyage, ru00e9elnou simplement littu00e9raire, le spectaclendu2019Olivier Villanove mu00e9rite le du00e9tour. u00bbnCristina Marino, Le Monde. », « type »: « video », « title »: « Teaser du spectacle Variation Iranienne », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/680363052-59896760758ca74c75f90b0c8170661962c539e4df69e8d03fc797c206dbe18d-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/253466570 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://vimeo.com/user12144764 », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Théâtre & Musique live

©Pierre Planchenault