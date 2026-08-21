Exposition « Empreintes rurales » du Pays d’art et d’histoire Millau Grands Causses, Hôtel de Tauriac, Millau

Informations pratiques

Exposition « Empreintes rurales » du Pays d’art et d’histoire Millau Grands Causses 19 et 20 septembre Hôtel de Tauriac Aveyron

Gratuit. Audioguide sur téléphone, se munir d’écouteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

EXPOSITIONEMPREINTES RURALES

HÔTEL DE TAURIAC – 16 Rue Droite – Millau

Ouverture sam. 19 et dim. 20, 10h-12h30 et 14h30-18h

Visite libre avec audioguide de l’exposition « Empreintes rurales » du Pays d’art et d’histoire Millau Grands Causses.

Visite guidée et participative de l’exposition avec la médiatrice du patrimoine du Pays d’art et d’histoire.

« Empreintes rurales » invite à découvrir le patrimoine rural du Pays Millau Grands Causses à travers les regards croisés de trois photographes : Patrick Mayet, Jean-Luc Naudin et Jean-Luc Bonis.

Leurs photographies révèlent, au fil des lieux parcourus, un mode de vie étroitement lié au territoire, où la relation entre l’homme, les animaux et l’environnement a façonné une identité caussenarde faite d’adaptation, d’ingéniosité et de transmission.

Hôtel de Tauriac 16, rue Droite, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.millau-patrimoine.fr Hôtel particulier bâti au XVIIe siècle par Jacques de Tauriac. Son propriétaire émigre à la Révolution et l’hôtel est vendu comme bien national. Une parti est acquise par la ville qui y installe sa « maison commune ». Parking payant à proximité immédiate (parking Emma Calvé).

EXPOSITION EMPREINTES RURALES

© Service Pays d’art et d’histoire Millau Grands Causses