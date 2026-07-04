Exposition En cuisine(s)! Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot
samedi 4 juillet 2026 · Musée de l'Homme et de l'Industrie · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Exposition En cuisine(s)!
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-11-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-09-01 2026-10-17 2026-11-02 2026-11-12
À travers les témoignages d’une vingtaine d’habitantes et d’habitants du territoire, l’exposition En cuisine(S) ! met à l’honneur les recettes, les souvenirs et les traditions culinaires qui façonnent le territoire. Entre transmission familiale, influences culturelles et histoire de vie, l’exposition raconte comment la cuisine devient un véritable patrimoine vivant, reflet des rencontres et des migrations qui ont marqué notre territoire. .
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition En cuisine(s)!
L’événement Exposition En cuisine(s)! Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)
- Festiv’Halles Gourmandes Rue de l’Université Avenue de l’Europe Le Creusot 24 juillet 2026
- L’écho du marché concert d’orgue église Saint-Laurent Le Creusot 25 juillet 2026
- Soirée Guinguette Rue des Pyrénées Le Creusot 15 août 2026
- Journée des associations LA NEF Le Creusot Le Creusot 6 septembre 2026
- Conférence de François Lauprêtre Le nucléaire et après ? Le défi des déchets . Cour du Manège Château de la Verrerie Le Creusot 10 septembre 2026