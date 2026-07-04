Exposition En cuisine(s)! Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot

samedi 4 juillet 2026 · Musée de l'Homme et de l'Industrie · Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Exposition En cuisine(s)!

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-11-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-01 2026-10-17 2026-11-02 2026-11-12

À travers les témoignages d’une vingtaine d’habitantes et d’habitants du territoire, l’exposition En cuisine(S) ! met à l’honneur les recettes, les souvenirs et les traditions culinaires qui façonnent le territoire. Entre transmission familiale, influences culturelles et histoire de vie, l’exposition raconte comment la cuisine devient un véritable patrimoine vivant, reflet des rencontres et des migrations qui ont marqué notre territoire. .

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org

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English : Exposition En cuisine(s)!

L’événement Exposition En cuisine(s)! Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)