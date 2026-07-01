Exposition en plein air : héritages pharmaceutiques, Archives municipales, Alençon

Informations pratiques

Exposition en plein air : héritages pharmaceutiques 19 et 20 septembre Archives municipales Orne

Exposition en accès libre, panneaux répartis dans le centre ancien, parcours détaillé en description.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives municipales d’Alençon proposent une exposition en accès libre consacrée à l’histoire de la pharmacie et des soins dans la ville. Répartis dans le centre ancien, les panneaux jalonnent un parcours reliant l’ancien monastère des Capucins, place Bonet, à la Grande Rue où se concentraient plusieurs des principales officines alençonnaises : la Grande Pharmacie Centrale, la Grande Pharmacie Nouvelle, la pharmacie Grignon Notre-Dame et la pharmacie de la Croix-Blanche. L’exposition se poursuit rue aux Sieurs avec les pharmacies Houël et Pesche, avant d’évoquer la pharmacie de la prison et du dépôt de mendicité de Bicêtre au Château des Ducs, place du Maréchal-Foch, puis la pharmacie de l’Hôtel-Dieu, rue de Sarthe. Le parcours conduit ensuite vers le quartier Saint-Léonard avec les pharmacies Saint-Léonard et Latour-Desnos, situées à l’angle de la Grande Rue et de la rue des Granges, avant de s’achever à l’ancienne pharmacie de la Croix-Verte, place du Commandant Daniel Desmeulles. Cette exposition retrace l’évolution du métier d’apothicaire et de pharmacien du XVIIIe au XXe siècle.

Archives municipales 15 Rue Antoine Jullien, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233328915 https://www.alencon.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/archives-municipales Installées depuis 1980 dans l’extension de l’ancien lycée Alain, les archives municipales d’Alençon dépendent du département Vie culturelle et Tourisme. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives publiques de la Ville d’Alençon, de l’ancien District et de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA). Elles complètent leurs collections en collectant des archives privées en lien avec leur histoire économique, sociale, patrimoniale et historique.

Le service des archives municipales d’Alençon vous propose pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 de découvrir des siècles d’histoire pharmaceutique alençonnais notamment grâce aux objets …

©archives municipales d’Alençon