Exposition en plein air : parcours mémoriel sur la mémoire ouvrière, Esplanade Francis Giffard, Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition en plein air : parcours mémoriel sur la mémoire ouvrière 18 – 20 septembre Esplanade Francis Giffard Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Ville de Dives-sur-Mer a mis en place un parcours mémoriel consacré à la mémoire ouvrière, afin de valoriser l’histoire sociale et industrielle qui a façonné le territoire et ses habitants.

À travers 15 étapes soit 15 panneaux installés dans l’espace public, ce parcours vous invite à (re)découvrir les lieux emblématiques du travail ouvrier, les parcours de femmes et d’hommes qui ont contribué au développement de la ville, qui constituent un patrimoine matériel et immatériel essentiel.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de transmission, de reconnaissance et de valorisation de la mémoire collective. Il vise à faire dialoguer passé et présent, en inscrivant durablement l’histoire ouvrière dans le paysage urbain.

Le parcours mémoriel est accessible à tous et peut être découvert librement.

parcours : env 5km

Esplanade Francis Giffard Rue de l’avenir, 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie https://www.dives-sur-mer.fr/tourisme/guide-et-circuits/parcours-memoriel/ Esplanade Francis Giffard , rue de l’avenir 14160 DIVES SUR MER parking proximité

station d’arrêt de train ligne Deauville- Dives Cabourg

La Ville de Dives-sur-Mer a mis en place un parcours mémoriel consacré à la mémoire ouvrière, afin de valoriser l’histoire sociale et industrielle qui a façonné le territoire et ses habitants.

©ville de Dives sur Mer