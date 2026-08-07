Exposition En résonance Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Exposition En résonance

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-09-18

La médiathèque de Tarnos accueille le travail de Christiane Giraud, formée à l’école supérieure des Beaux-Arts de Bayonne. Lors de cette exposition, ses sculptures en bois polychromes, plus anciennes, cohabiteront avec ses derniers travaux, peintures acryliques sur panneaux de bois.

Christiane Giraud travaille la peinture comme un sculpteur, par un geste irréversible. Il n’y a pas de repentir, pas de regret possible. Elle confrontera son travail avec celui d’ Alexandra Vaquero, photographe. Les photographies d’ Alexandra Vaquero permettent de pénétrer dans l’intimité de l’atelier, de montrer un aspect non visible de la sculpture. Elles s’attardent sur les mains en action, sur la matière, sur le geste créateur .

Visite de l’exposition avec les artistes à 15h et vernissage à 16h le samedi 19 septembre.

Tout public / Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Exposition En résonance

L’événement Exposition En résonance Tarnos a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Seignanx