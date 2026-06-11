Exposition Énigme par Fotosensia Sainte-Marie-sur-Mer Pornic

Pornic

Exposition Énigme par Fotosensia

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Une exposition pour perçer les mystères du réel !

Poussez les portes de la Maison du Chapitre dans le centre-bourg de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic et levez le voile sur le mystère et l’étrange qui nous entourent.

Un peu plus d’explications sur l’expo

Des objets apparaissent et disparaissent comme par magie, sans aucune explication. Perdus et ne sachant plus ce qui est vrai ou faux, le public finit par s’enfuir, terrifié par ces phénomènes étranges.

À voir sur place

Quatre séries de photographies

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité

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Faîtes un plongeon dans un monde mystérieux où l’enigmatique est au cœur de la scène avec cette exposition artistique proposée sur Destination Pornic !

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Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

An exhibition to unravel the mysteries of reality!

L’événement Exposition Énigme par Fotosensia Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic