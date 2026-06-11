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Exposition Énigme par Fotosensia Sainte-Marie-sur-Mer Pornic

Exposition Énigme par Fotosensia Sainte-Marie-sur-Mer Pornic samedi 15 août 2026.

Lieu : Sainte-Marie-sur-Mer

Adresse : Maison du Chapitre

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pornic

Exposition Énigme par Fotosensia

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

 Une exposition pour perçer les mystères du réel !
 Poussez les portes de la Maison du Chapitre dans le centre-bourg de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic et levez le voile sur le mystère et l’étrange qui nous entourent.

 Un peu plus d’explications sur l’expo
Des objets apparaissent et disparaissent comme par magie, sans aucune explication. Perdus et ne sachant plus ce qui est vrai ou faux, le public finit par s’enfuir, terrifié par ces phénomènes étranges.

 À voir sur place
Quatre séries de photographies

 Informations pratiques  

Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité 
Découvrez les galeries et ateliers sur Destination Pornic en cliquant ici 

 Faîtes un plongeon dans un monde mystérieux où l’enigmatique est au cœur de la scène avec cette exposition artistique proposée sur Destination Pornic !

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic.   .

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 

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English :

An exhibition to unravel the mysteries of reality!

L’événement Exposition Énigme par Fotosensia Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic

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