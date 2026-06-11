Exposition Énigme par Fotosensia Sainte-Marie-sur-Mer Pornic
Exposition Énigme par Fotosensia Sainte-Marie-sur-Mer Pornic samedi 15 août 2026.
Pornic
Exposition Énigme par Fotosensia
Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Une exposition pour perçer les mystères du réel !
Poussez les portes de la Maison du Chapitre dans le centre-bourg de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic et levez le voile sur le mystère et l’étrange qui nous entourent.
Un peu plus d’explications sur l’expo
Des objets apparaissent et disparaissent comme par magie, sans aucune explication. Perdus et ne sachant plus ce qui est vrai ou faux, le public finit par s’enfuir, terrifié par ces phénomènes étranges.
À voir sur place
Quatre séries de photographies
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité
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Faîtes un plongeon dans un monde mystérieux où l’enigmatique est au cœur de la scène avec cette exposition artistique proposée sur Destination Pornic !
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Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
An exhibition to unravel the mysteries of reality!
L’événement Exposition Énigme par Fotosensia Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic
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