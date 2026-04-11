Exposition par Jean-François Ducamp Chapelle de l’hôpital Pornic

Pornic

Exposition par Jean-François Ducamp

Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-18 13:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Découvrez un univers pictural entre paysagisme et abstraction !

Une exposition installée à la Chapelle de l’Hôpital à Pornic vous invite à découvrir des œuvres en acrylique sur toiles coton d’un peintre contemporain local. Un jeu entre lumière et matière qui guide le regard de chaque visiteur et qui les incite à une contemplation active et personnelle.

Portrait de Jean-François DUCAMP

L’artiste Jean-François Ducamp crée des œuvres à l’acrylique qui oscillent entre paysagisme et abstraction, invitant le spectateur à plonger dans un univers visuel immersif et onirique. En jouant avec des textures riches et des nuances subtiles, il évoque des décors sans jamais les figer pour stimuler l’émotion et la perception de chacun. À travers ce dialogue entre la matière et la couleur, sa peinture devient un langage intime qui pousse à une contemplation active et sensible.

Le saviez-vous ?

Ne manquez pas la 1ère édition du Salon d’Art contemporain Pornic grand Ouest ! On peut y découvrir les œuvres de Jean-François DUCAMP, ainsi que l’exposition par Art Image.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)

Toilettes à proximité

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Venez contempler des couleurs et des formes et laissez-vous porter par cette immersion visuelle et presque onirique avec Destination Pornic !

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Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Discover a pictorial universe between landscape and abstraction!

L’événement Exposition par Jean-François Ducamp Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic