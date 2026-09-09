Exposition : enquête et recensement des pigeonniers du Tarn et Garonne, Médiathèque, Cordes-Tolosannes

Informations pratiques

Exposition : enquête et recensement des pigeonniers du Tarn et Garonne 19 et 20 septembre Médiathèque Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Limité à 30 personnes pour roulement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Enquête et recensement des pigeonniers du Tarn-et-Garonne

À travers les photographies et la composition d’Annie Fazentieux, découvrez un vaste travail de recensement consacré aux pigeonniers du Tarn-et-Garonne.

L’exposition présente neuf grandes planches de photographies grand format ainsi que sept classeurs regroupant la localisation géographique et les photographies des pigeonniers, village par village. Au total, près de 500 photographies seront présentées au public.

Un hommage sera également rendu à Hubert Bergère, peintre bien connu des Tarn-et-Garonnais, à travers ses dessins, peintures, aquarelles et plusieurs textes consacrés à son œuvre.

Les ouvrages de Dominique Letellier, architecte des Bâtiments de France, consacrés aux pigeonniers seront également présentés.

Médiathèque 2 rue de la mairie 82700 Cordes-Tolosannes Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 0618131600

Enquête et recensement des pigeonniers du Tarn-et-Garonne

©pascal martin