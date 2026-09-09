Spectacle : la tradition du sonneur de cloches, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Cordes-Tolosannes

Informations pratiques

Spectacle : la tradition du sonneur de cloches 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Tarn-et-Garonne

Gratuit. Limité à 70 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long du week-end, samedi et dimanche, l’église du village ouvrira ses portes au public. Les visiteurs pourront notamment observer Jean-Pierre Favotto perpétuer la tradition des sonneurs de cloches en les actionnant manuellement.

Le dimanche à 15h, le groupe Lou P’tit Group clôturera ce week-end culturel en concert. Cette formation originale réunit Ondine à la flûte traversière, K-ti à l’accordéon diatonique et Christian au ukulélé et au diddley bow.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 1 rue de l’Église, 82700 Cordes-Tolosannes Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 0618131600 Parking gratuit. Stationnement et places réservées aux personnes en situation de handicap. Toilettes accessibles à la médiathèque.

Tout au long du week-end, samedi et dimanche, l’église du village ouvrira ses portes au public. Les visiteurs pourront notamment observer Jean-Pierre Favotto perpétuer la tradition des sonneurs de en…

©pascal martin