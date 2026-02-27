Exposition Entre chats Parvis de l’église Saint-Pierre Touques

Exposition Entre chats

Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-05-01

Le chat est pour bien des artistes une source inépuisable d’inspiration. L’exposition, entre humour et poésie, dévoile de drôles de matous, espiègles, farfelus ou mystérieux en céramique, bois, métal, textile, papier…et célèbre la beauté, la majesté et la grâce de ces créatures fascinantes.

Le chat est pour bien des artistes une source inépuisable d’inspiration.

L’exposition, entre humour et poésie, dévoile de drôles de matous, espiègles, farfelus ou mystérieux en céramique, bois, métal, textile, papier…et célèbre la beauté, la majesté et la grâce de ces créatures fascinantes.

Objets décoratifs art de la table créations textiles sculptures bijoux

Vernissage le samedi 2 mai à 18h.

Horaires

Jeudi, vendredi 15h-18h30

Samedi, dimanche, jours fériés 11h-13h/15h-18h30 .

Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Entre chats

For many artists, the cat is an inexhaustible source of inspiration. The exhibition, with its mix of humour and poetry, reveals some funny, mischievous, wacky and mysterious cats in ceramics, wood, metal, textiles and paper, and celebrates the beauty, majesty and grace of these fascinating creatu…

L’événement Exposition Entre chats Touques a été mis à jour le 2026-02-23 par OT SPL Deauville