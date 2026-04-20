Stand-up Touques Comedy Club Théâtre Chez Colette Touques
Stand-up Touques Comedy Club Théâtre Chez Colette Touques vendredi 1 mai 2026.
Touques
Stand-up Touques Comedy Club
Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01 20:10:00
Date(s) :
2026-05-01
Après le succès du concours 2025 de stand-up, le Théâtre chez Colette propose une soirée Comedy Club avec les finalistes et de nouveaux invités.
Le Théâtre chez Colette convie les amoureux du stand-up à une soirée placée sous le signe du rire et du partage en compagnie de Roselyne Hu.
Lauréate du Touques Stand-up 2025, elle fait son retour au Théâtre Chez Colette pour une nouvelle édition de la soirée Comedy Club , dédiée à l’humour et à la convivialité.
Entourée de finalistes 2025 et de nouveaux talents, Roselyne Hu propose un spectacle rythmé par des performances de Nicolas Garcia, Vincent Boubaker, Salim, Le Promeneur et Flora. .
Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44
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English : Stand-up Touques Comedy Club
Following the success of the 2025 stand-up competition, Théâtre chez Colette is offering a Comedy Club evening with the finalists and new guests.
L’événement Stand-up Touques Comedy Club Touques a été mis à jour le 2026-04-20 par OT SPL Deauville
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