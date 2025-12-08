Touques, circuit découverte en 1h Touques Calvados

Touques, circuit découverte en 1h

Touques a connu un fort dynamisme grâce à son port, dont l’apogée eut lieu pendant le bas Moyen-Age entre le XII siècle et le XVI siècle. Ce port servait aux déplacements des Ducs et des Rois pour aller en Angleterre, ainsi qu’à l’exploitation du sel, source de développement pour la ville. Jusqu’à 52 salines étaient présentes dans la ville de Touques durant le XIIIe siècle.

Beaucoup plus tard, la ligne de chemin de fer Paris-Deauville fût implantée pour desservir les nouvelles stations balnéaires Trouville et Deauville. Pour ce faire, en 1863, la Touques fût détournée, entraînant ainsi la disparition de son port.

Ville d’hier et d’aujourd’hui, Touques dévoile son patrimoine médiéval à ceux qui s’y attardent.

Touques has known a strong dynamism thanks to its port, which reached its apogee during the late Middle Ages between the 12th and 16th centuries. This port was used by the Dukes and Kings to travel to England, as well as for the exploitation of salt, a source of development for the city. Up to 52 saltworks were present in the town of Touques during the 13th century.

Much later, the Paris-Deauville railway line was established to serve the new seaside resorts of Trouville and Deauville. To do this, in 1863, Touques was diverted, causing the disappearance of its port.

City of yesterday and today, Touques reveals its medieval heritage to those who linger there.

Touques erlebte dank seines Hafens eine starke Dynamik, dessen Blütezeit im Spätmittelalter zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert stattfand. Der Hafen diente den Herzögen und Königen als Transportweg nach England sowie der Salzgewinnung, die für die Stadt eine Quelle der Entwicklung darstellte. Jahrhundert gab es bis zu 52 Salinen in der Stadt Touques.

Viel später wurde die Eisenbahnlinie Paris-Deauville gebaut, um die neuen Badeorte Trouville und Deauville zu bedienen. Zu diesem Zweck wurde 1863 der Fluss Touques umgeleitet, was das Verschwinden des Hafens zur Folge hatte.

Touques ist eine Stadt von gestern und heute, die ihr mittelalterliches Erbe denjenigen offenbart, die sich dort aufhalten.

Touques ha conosciuto un forte dinamismo grazie al suo porto, il cui apogeo si è avuto durante il basso Medioevo, tra il XII e il XVI secolo. Questo porto era utilizzato dai duchi e dai re per recarsi in Inghilterra, oltre che per lo sfruttamento del sale, fonte di sviluppo per la città. Nel XIII secolo erano presenti nella città di Touques fino a 52 saline.

Molto più tardi, fu costruita la linea ferroviaria Parigi-Deauville per servire le nuove località balneari di Trouville e Deauville. Nel 1863, il fiume Touques fu deviato per servire questo scopo, il che portò alla scomparsa del suo porto.

Città di ieri e di oggi, Touques rivela a chi si sofferma il suo patrimonio medievale.

Touques ha conocido un fuerte dinamismo gracias a su puerto, cuyo apogeo tuvo lugar durante la Baja Edad Media, entre los siglos XII y XVI. Este puerto era utilizado por los duques y reyes para viajar a Inglaterra, así como para la explotación de la sal, fuente de desarrollo para la ciudad. En el siglo XIII había hasta 52 salinas en la ciudad de Touques.

Mucho más tarde, se construyó la línea ferroviaria París-Deauville para dar servicio a las nuevas estaciones balnearias de Trouville y Deauville. En 1863, el río Touques fue desviado para servir a este fin, lo que provocó la desaparición de su puerto.

Ciudad de ayer y de hoy, Touques revela su patrimonio medieval a quienes se detienen en ella.

