Les rendez-vous lyriques du jeudi Musique sacrée Place Foch Touques

Les rendez-vous lyriques du jeudi Musique sacrée

Place Foch Eglise Saint-Thomas Touques Calvados

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

2026-05-07

L’Ensemble lyrique le Concertino présente des œuvres sacrées parmi les plus belles et célèbres du répertoire, en solo, duo ou trio ; toutes sont habitées du même esprit de ferveur.

L’Ensemble lyrique Le Concertino propose, chaque premier jeudi du mois, un concert d’arias, extraits des opéras les plus célèbres.

Le Sacré a toujours été pour les compositeurs une grande source d’inspiration. La Musique Sacrée accompagne l’expression de la foi et est associée à la prière, la méditation et aux aspects rituels de la religion. Aussi loin que l’histoire de la musique remonte, les chercheurs affirment qu’a toujours existé un lien permanent fort entre spiritualité, rythmes, voix psalmodiées ou chantées.

Le Concertino présente des œuvres sacrées parmi les plus belles et célèbres du répertoire, en solo, duo ou trio ; toutes sont habitées du même esprit de ferveur. .

Place Foch Eglise Saint-Thomas Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Les rendez-vous lyriques du jeudi Musique sacrée

Ensemble lyrique le Concertino presents some of the most beautiful and famous sacred works in the repertoire, in solo, duo or trio form, all imbued with the same spirit of fervour.

