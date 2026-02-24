Exposition Entre deux eaux au Musée des Matiers de la Chaussure Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

Sèvremoine

Exposition Entre deux eaux au Musée des Matiers de la Chaussure

Saint-André-de-la-Marche 6 Rue Saint Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le musée est fier de vous présenter sa toute nouvelle exposition, ‘‘Entre deux eaux’’ ! Plongez dans un voyage captivant, de la profondeur mystérieuse des océans aux rivages ensoleillés, et explorez la relation intemporelle entre l’Homme et la mer.

Confrontés à la nature corrosive de l’eau salée et aux conditions maritimes extrêmes, les humains ont relevé de nombreux défis techniques pour affronter les spécificités du milieu aquatique. Des ‘‘pieds lourds’’ de scaphandriers aux populaires sandales de plage, l’exposition invite à comprendre comment les humains ont adapté leurs chaussures pour apprivoiser le milieu aquatique.

À voir du 3 mai au 20 septembre 2026 .

Saint-André-de-la-Marche 6 Rue Saint Paul Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 contact@museechaussure.fr

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English :

The museum is proud to present its brand new exhibition, Between Two Waters! Dive into a captivating journey, from the mysterious depths of the oceans to the sunny shores, and explore the timeless relationship between Man and the sea.

L’événement Exposition Entre deux eaux au Musée des Matiers de la Chaussure Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges