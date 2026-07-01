Exposition : entrez au cœur de la Maison des Artistes, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Exposition : entrez au cœur de la Maison des Artistes Samedi 19 septembre, 10h00 La Brèche Manche

20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Espace de diffusion/documentation :

Entrez au cœur de la Maison des Artistes, lieu de vie des compagnies en résidence à La Brèche, pour en apprendre plus sur le cirque contemporain au travers de vidéos, de podcasts et de livres pour les grands et les petits.

La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.

Espace de diffusion/documentation :

© La Brèche