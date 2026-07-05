Informations pratiques

Angers

Exposition Eric Eriston Winarto Blacklight Selva 2015

14 rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28

À l’occasion de l’exposition Collectionner le 18e siècle. Angers invite les dessins du Louvre et du temps fort Angers dessine , le musée des Beaux-Arts propose de redécouvrir une œuvre d’Eric Eriston Winarto. .

14 rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Exposition Eric Eriston Winarto Blacklight Selva 2015 Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers