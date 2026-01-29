Exposition Espaces de silence CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex

Exposition Espaces de silence

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Par Béatrice PECOUT, Acryliques sur kraft

Des sentiers du Vercors à l’oeuvre picturale, en passant parfois par l’écriture,, l’oeil capte l’immensité, le dessin fixe un détail, une ligne, des contrastes pour transcrire la beauté des lieux…

.

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Béatrice PECOUT, Acrylics on kraft

From the trails of the Vercors to her pictorial work, and sometimes to her writing, the eye captures the immensity, the drawing fixes a detail, a line, contrasts to transcribe the beauty of the places…

L’événement Exposition Espaces de silence Allex a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme