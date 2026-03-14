Exposition Esquisses vertaviennes : Ombre et Lumière L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 14:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Se jouer de l’ombre et de la lumière, c’est ce qu’ont exploré les adhérents du Photo Club de la Sèvre pour cette exposition qui met l’accent sur les contrastes de l’éclairage dans un but artistique. Sont-ils parvenus à attirer votre attention et renforcer les émotions transmises par l’image ? Enfin, il était temps de mettre l’ombre dans la lumière !

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



Afficher la carte du lieu L’Atelier (à Vertou) et trouvez le meilleur itinéraire

