Exposition estivale Mein Breizh Médiathèque Le Faouët

Le Faouët

Exposition estivale Mein Breizh

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-23

Venez découvrir cette exposition de peinture sur la Bretagne réalisée par Anne Cadorel. De son nom d’artiste, NAN’ expose ses tableaux de paysages bretons accompagné d’un texte explicatif en breton pour mettre en valeur notre patrimoine culturel. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

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English :

L’événement Exposition estivale Mein Breizh Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan