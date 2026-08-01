Exposition estivale sur les Guerres de Vendée Rue Jacques Cathelineau Mauges-sur-Loire
samedi 1 août 2026 · Rue Jacques Cathelineau · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Exposition estivale sur les Guerres de Vendée
Rue Jacques Cathelineau Chapelle Saint-Charles dites Cathelineau Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28
Découvrez une exposition estivale sur les Guerres de Vendée à Saint-Florent-le-Vieil.
Le Musée d’histoire locale sur les Guerres de Vendée, se délocalise pour cet été dans la Chapelle Cathelineau à Saint Florent-le-Vieil, ouvre pour son exposition du samedi 04 juillet au dimanche 30 août 2026, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.
L’occasion de découvrir une exposition consacrée à la grande guerre de Vendée de 1793 à 1796. L’exposition est introduite par une vidéo présentant le contexte de ce grand soulèvement, puis sont présentés les grands chefs vendéens et plus particulièrement Charette, dans la suite du film Vaincre ou mourir , Stofflet dont le véritable visage a été reconstitué, et Bonchamps dont la Duchesse d’Angoulême vint inaugurer le tombeau dans l’abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil en 1823. Un rappel sur cette visite et sur l’édification de la colonne dite des Vendéens est également présenté.
En fin de parcours, une petite librairie présente quelques livres et BD sur les guerres de Vendée. .
Rue Jacques Cathelineau Chapelle Saint-Charles dites Cathelineau Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 65 88 81 51
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English :
Discover a summer exhibition on the Vendée Wars in Saint-Florent-le-Vieil.
L’événement Exposition estivale sur les Guerres de Vendée Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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