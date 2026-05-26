L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 4 Août à La Pommeraye ! Cap 40 Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 4 Août à La Pommeraye !

Cap 40 40 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

L’Ouvre-Boîtes, festival des Low-Tech et du faire soi-même, est de retour pour sa 6ème édition du Lundi 3 au Samedi 8 août 2026 !

C’est un festival hybride autour de la transition écologique, énergétique, économique et sociale. Plus précisément autour des low-tech des basses technologies conçues pour être utiles, durables, réparables, économes en énergie et accessibles à tous.

Un savant mélange entre ateliers, conférences, tables rondes, spectacles et temps festifs.

6 jours 100 % Low-Tech pour expérimenter, partager les connaissances et préparer l’avenir ensemble!

PROGRAMME DU MARDI 4 AOÛT, LA POMMERAYE CAP 40

Une journée complète de fabrication manuelle et de couture créative. Prévoir des chaussures fermées pour bricoler et un pique-nique pour le midi.

– Chantier Déshydrateur solaire (9h30-17h30 | Prix libre | Sur inscription, 12 places) Chantier participatif complet pour fabriquer un déshydrateur permettant de sécher les fruits et aromates (sciage, perçage, vissage du bois, découpe de verre et d’ardoises). L’outil restera accessible aux adhérents. Ouvert aux débutants comme aux experts (adultes et duos avec enfant dès 11 ans).

– Sac à gourde (14h-15h30 ou 16h-17h30 | Prix libre | Sur inscription, 10 places par session) Confectionnez votre propre sac à bouteilles personnalisé à l’aide de bâches de récupération en compagnie du Théâtre de l’Èvre. Ouvert aux adultes et duos avec enfant dès 11 ans. .

Cap 40 40 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

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English :

L’Ouvre-Boîtes, the Low-Tech and Do-It-Yourself festival, is back for its 6th edition: from Monday August 3 to Saturday August 8, 2026!

L’événement L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 4 Août à La Pommeraye ! Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges