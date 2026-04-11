Spectacle d’improvisation Bonjour Madame à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation Bonjour Madame à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Vivez quatre jours exceptionnels d’humour et de répartie avec un trio de comédiennes venues de Paris sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, se transforme le temps d’un long week-end en une véritable scène d’improvisation parisienne. Ce site naturel et ombragé, prisé des cyclistes et des randonneurs, accueille un événement théâtral unique proposé en participation libre (au chapeau). Une occasion idéale pour savourer la créativité du spectacle vivant dans une ambiance simple et décontractée.

Pendant quatre jours, la guinguette a le plaisir de recevoir le spectacle Bonjour Madame , porté par le talent de Chenny, Jeanne Chartier et Julie Galibert. Arrivant tout droit de Paris, ces trois improvisatrices hors pair relèveront chaque jour le défi de créer des histoires instantanées et percutantes sous les yeux du public. Pendant que les rires fusent, le parc à gosses reste à la disposition des plus jeunes pour s’amuser avec les jeux et les tracteurs du site.

Pour accompagner ce marathon de l’improvisation, les propositions culinaires varient chaque soir afin de régaler tous les gourmands

– Jeudi et vendredi (à partir de 19h) Le foodtruck Complètement Food s’installe sur place avec ses burgers maison.

– Samedi (à partir de 19h) C’est au tour de Food Lulu de régaler les spectateurs avec ses galettes et crêpes.

– Dimanche (à partir de 18h) Le foodtruck Boit’o’pates prend le relais pour clore ce week-end avec ses pâtes fraîches.

Ces spécialités viennent enrichir la carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour lier plaisir des papilles et théâtre au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience four exceptional days of humor and repartee with a trio of comedians from Paris on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation Bonjour Madame à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges