Exposition et atelier : « Les cicatrices du papier », Médiathèque louise labé, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque louise labé · Saint-Chamond
Informations pratiques
Exposition et atelier : « Les cicatrices du papier » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque louise labé Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Un regard sensible sur les traces du temps : usures, déchirures, papiers fragilisés et reliures altérées révèlent toute la poésie du fonds ancien à travers une série de photographies.
Médiathèque louise labé 54 boulevard waldeck rousseau 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Un regard sensible sur les traces du temps : usures, déchirures, papiers fragilisés et reliures altérées révèlent toute la poésie du fonds ancien à travers une série de photographies.
Ville de Saint-Chamond
À voir aussi à Saint-Chamond (Loire)
- Jardin botanique, Jardin botanique, Saint-Chamond 18 septembre 2026
- Raviver la mémoire du château Prodon, Lycée hôtelier, Saint-Chamond 18 septembre 2026
- Un patrimoine de foi et d’histoire : entrez dans le temple protestant de Saint-Chamond, Eglise Protestante Unie, Saint-Chamond 19 septembre 2026
- Sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier à Saint-Chamond, Centre Leclerc, Saint-Chamond 19 septembre 2026
- Du XVIe siècle à aujourd’hui, la dentelle toujours au cœur de la modernité, Lycée Sainte-Marie, Saint-Chamond 19 septembre 2026