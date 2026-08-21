Exposition et atelier : « Les cicatrices du papier », Médiathèque louise labé, Saint-Chamond

Informations pratiques

Exposition et atelier : « Les cicatrices du papier » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque louise labé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un regard sensible sur les traces du temps : usures, déchirures, papiers fragilisés et reliures altérées révèlent toute la poésie du fonds ancien à travers une série de photographies.

Médiathèque louise labé 54 boulevard waldeck rousseau 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Un regard sensible sur les traces du temps : usures, déchirures, papiers fragilisés et reliures altérées révèlent toute la poésie du fonds ancien à travers une série de photographies.

Ville de Saint-Chamond