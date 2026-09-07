Exposition et concert à la chapelle Sainte-Price, Chapelle Sainte-Prisce, Melrand

Informations pratiques

Exposition et concert à la chapelle Sainte-Price 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Prisce Morbihan

Entrée libre, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le comité vous accueille pour découvrir une exposition sur le pardon de Sainte-Price et pour des visites guidées de la chapelle. Le dimanche sera rythmé par une pause contée à la fontaine et clôturé par un concert d’Inorzen à 17h.

Chapelle Sainte-Prisce Sainte-Price 56310 Melrand Melrand 56310 Morbihan Bretagne Sainte-Prisce est une chapelle de village dont les origines remontent au 15e siècle. Son architecture évoluant au 16e avec le percement de la maitresse-vitre et au 18e siècle avec un allongement de la partie est, reflète les besoins des habitants. C’est le seul édifice religieux dédié à sainte Prisce en France.

La fontaine en contre-bas au sud de la chapelle porte la date de 1642.

Pour les Journées du patrimoine, le comité vous accueille à la chapelle Sainte-Price. visite exposition

E. Gaumé