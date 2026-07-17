Visite du Village, Village de l’An Mil – Melrand, Melrand

Informations pratiques

Visite du Village 18 – 20 septembre Village de l’An Mil – Melrand Morbihan

Adulte 5€ – Enfant 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En plus de la visite libre habituelle permettant de découvrir les différents espaces, des ateliers en gestion autonome seront mis à disposition en intérieur et en extérieur.

Village de l’An Mil – Melrand Lann Gouh, 56310, Melrand Melrand 56310 Kermabrec’h Morbihan Bretagne 0297395789 http://www.villagedelanmil-melrand.fr/ http://www.villagedelanmil-melrand.fr/fr/information/37064/guide-visiteur;https://www.facebook.com/Village-de-lan-mil-Officiel-552333901879338/

Visite libre et ateliers en gestion autonome pour découvrir le village.

Village de l’an mil de Melrand©