Visite du Village, Village de l’An Mil – Melrand, Melrand
vendredi 18 septembre 2026 · Village de l'An Mil - Melrand · Melrand
Informations pratiques
Visite du Village 18 – 20 septembre Village de l’An Mil – Melrand Morbihan
Adulte 5€ – Enfant 4€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
En plus de la visite libre habituelle permettant de découvrir les différents espaces, des ateliers en gestion autonome seront mis à disposition en intérieur et en extérieur.
Village de l’An Mil – Melrand Lann Gouh, 56310, Melrand Melrand 56310 Kermabrec’h Morbihan Bretagne 0297395789 http://www.villagedelanmil-melrand.fr/ http://www.villagedelanmil-melrand.fr/fr/information/37064/guide-visiteur;https://www.facebook.com/Village-de-lan-mil-Officiel-552333901879338/
Visite libre et ateliers en gestion autonome pour découvrir le village.
Village de l’an mil de Melrand©
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