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AGENDA · Melrand

Balade nocturne Melrand

jeudi 13 août 2026 · Melrand

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
56310 Melrand
Département
Morbihan
Tarif

Melrand

Balade nocturne

Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Quand le jour laisse place à la nuit, partez en balade pour vivre la nature autrement. Laissez vous guider par vos sens écoutez, observez, ressentez la vie qui s’éveille dans l’obscurité. Découvrez le monde fascinant de la nuit et des animaux qui la peuplent. Balade entre 5 et 8 km selon circuits. Avec Centre Bretagne Nature.
De 20h30 à 23h, à partir de 5 ans. 7€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum.   .

Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96 

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English :

L’événement Balade nocturne Melrand a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté

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