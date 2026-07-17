Visite du Village de l’an mil, Village de l’An Mil – Melrand, Melrand

Informations pratiques

Visite du Village de l’an mil 18 – 20 septembre Village de l’An Mil – Melrand Morbihan

Tarif réduit pour toutes les catégories

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des animations en gestion libre en lien avec la thématique de la photographie seront proposées en plus de la découverte habituelle du site.

Village de l’An Mil – Melrand Lann Gouh, 56310, Melrand Melrand 56310 Kermabrec’h Morbihan Bretagne 0297395789 http://www.villagedelanmil-melrand.fr/ http://www.villagedelanmil-melrand.fr/fr/information/37064/guide-visiteur;https://www.facebook.com/Village-de-lan-mil-Officiel-552333901879338/

animations en gestion libre en lien avec la thématique de la photographie

illage de l’an mil de MELRAND©