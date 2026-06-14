Les grandes échappées Balade chantée Melrand
Les grandes échappées Balade chantée Melrand jeudi 20 août 2026.
Melrand
Les grandes échappées Balade chantée
Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Une invitation à une parenthèse en résonnance avec la nature. En breton comme en français, les chants d’Enora nous accompagnent le temps d’une balade et nous emportent avec elle pour des moments suspendus. Avec Enora De Parscau.
Public adulte.
À 10h Gratuit sur inscription. .
Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les grandes échappées Balade chantée Melrand a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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