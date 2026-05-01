Exposition et découverte du Bonsaï Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort
Exposition et découverte du Bonsaï Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort samedi 23 mai 2026.
Bréal-sous-Montfort
Exposition et découverte du Bonsaï
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club
À Bréal-sous-Montfort, il existe un petit groupe de passionnés du bonsaï… le Brocéliande Bonsaï Club!
Un grand nombre de bonsaïs seront exposés au public tout le week-end. Découvrez l’art de l’arbre miniature taille artistique, modelage, essences variées …
Le Japon s’invite aux Jardins de Brocéliande Venez échanger avec les membres de l’association, ils se feront un plaisir de partager leurs connaissances! .
Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition et découverte du Bonsaï Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Brocéliande
À voir aussi à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine)
- les Jardins ouverts pour le cerveau Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort 9 mai 2026
- Rendez-vous aux jardins 2026 Bréal-sous-Montfort 6 juin 2026
- Balade nature et sensorielle, Les Jardins de Brocéliande, Bréal-sous-Montfort 6 juin 2026
- Gretelina, conte avec Julie Dufils, Les Jardins de Brocéliande, Bréal-sous-Montfort 7 juin 2026
- FESTIVAL DU ROI ARTHUR – PASS 2 JOURS – VENDREDI SAMEDI – LE MAFEU – BREAL SOUS MONTFORT Breal Sous Montfort 21 août 2026