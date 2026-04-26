Exposition et démonstration de vieux outils de la viticulture en Haute-Marne, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Exposition et démonstration de vieux outils de la viticulture en Haute-Marne Dimanche 20 septembre, 11h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

compris dans le billet d’entrée du site (2€/pers ; gratuit – 12ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Saviez-vous que les coteaux de la vallée de la Marne étaient recouverts de vignes jusqu’à la fin du XIXe siècle ? L’association ASA Le Pressoir vous propose de découvrir l’histoire de la vigne à Joinville et dans le Vallage. Au programme, démonstrations et présentation de vieux outils de la viticulture et de la viniculture.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Saviez-vous que les coteaux de la vallée de la Marne étaient recouverts de vignes jusqu’à la fin du XIXe siècle ? L’association ASA Le Pressoir vous propose de découvrir l’histoire de la vigne à et…

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