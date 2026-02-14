Exposition et jeux, Bibliothèque de La Châtre, La Châtre
Exposition et jeux 19 mars – 4 avril Bibliothèque de La Châtre Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00
La bibliothèque de La Châtre propose une exposition, ainsi que des jeux pour développer son esprit critique.
Bibliothèque de La Châtre 162 rue nationale la chatre La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire
