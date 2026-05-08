Exposition et lancement du livre Notes & Paragraphes à l’Atelier 11 Cité Falguière Atelier 11 Cité Falguière Paris

Série « Les Notes »

Nina Strand travaille actuellement sur une série de petits ouvrages consacrés à la Génération X :

« Notes sur la présence », « Notes sur Paname » et « Notes sur la politique ». Dans Notes sur la présence, le protagoniste observe, rencontre et photographie toutes sortes de personnes afin d’explorer la manière dont la société – et nous, en tant qu’individus – percevons les femmes vieillissantes. Le texte est accompagné de portraits de statues de reines, Les Reines de France et Femmes illustres, situées au Jardin du Luxembourg à Paris. Notes sur Paname s’ouvre pendant l’été des Jeux olympiques de Paris et se poursuit jusqu’au dixième anniversaire des attentats de 2015. À travers de brèves réflexions accompagnées d’images de terrasses de bistrots, ce livre explore les sentiments confus d’amour et d’appartenance à une ville qui n’est pas la sienne. Dans Notes sur la Politique, Strand examine le rôle de premier plan joué par ses parents dans le militantisme communiste à partir de 1968 et le compare à l’approche ironique de l’avenir adoptée par sa génération, ainsi qu’à la manière dont cela façonne la foi de sa fille en l’avenir. Des affiches présentant des images et des textes issus de ces trois projets seront exposées. Bon nombre des textes de Notes sur la Présence trouvent leur origine dans la correspondance avec Lillian Davies et Catherine Taylor pour Paragraphes.

Le paragraphe : une partie distincte d’un texte écrit, articulée autour d’une idée, clairement délimitée sur la page

« Paragraphes commence comme une amitié : une admiration partagée, une pointe de désir, cette envie de créer des liens, de rester en contact et, un jour peut-être, de créer quelque chose ensemble. En ces temps marqués par la violence, la division et une peur écrasante, Paragraphes propose l’écriture comme une action collective, qui pourrait bien receler un potentiel de guérison. S’inspirant de la liberté simple d’une partition Fluxus, Paragraphes ne se limite pas à un thème, un sujet ou un style unique. Mais à une forme, une structure. Et à une invitation à jouer. Paragraphes traite de l’observation attentive (que l’on qualifie aujourd’hui souvent d’acte radical). Dans ce recueil de textes courts étroitement liés, nous nous regardons les uns les autres en tant qu’écrivains, mais aussi nous nous confrontons à nos propres vies et au monde qui nous entoure. Si ce n’est pas de l’espoir, il y a de l’humanité dans ce projet commun qui se dessine. »

Lillian Davies, Nina Strand, Catherine TaylorPlaygrounds Press, 2026128 pages, 14.8 x 20 cm

Illustré en couleur par des photographies de Nina Strand représentant des œuvres d’artistes telles que Vanessa Baird, Miriam Cahn, Nina Childress, Maira Kalman et Sarah Lucas, entre autres.

Lillian Davies est écrivaine, commissaire d’expositions, enseignante et fondatrice de Playgrounds Press, basée à Paris.

Nina Strand est écrivaine, photographe et rédactrice en chef fondatrice d’Objektiv Press, basée à Oslo et à Paris.

Catherine Taylor est autrice, éditrice et codirectrice fondatrice du programme Image Text M.F.A. et d’Ithaca Text Image Press, basée à Brooklyn, New York.

L’AiR Arts est fier de la diversité des origines de ses résidents et de la variété des perspectives qu’ils apportent à l’Atelier 11. Bien que nous ne soyons pas responsables des opinions personnelles exprimées par les participants, nous restons attachés à un environnement inclusif où tous les hôtes, résidents et invités sont traités avec respect.

L’AiR Arts a le plaisir de vous inviter à passer un après-midi en compagnie des écrivaines Lillian Davies et Nina Strand. Rejoignez-nous le samedi 13 juin après-midi, de 14h à 19h, pour une exposition, une rencontre avec les autrices et un lancement de livre à partir de 15h.

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00

Atelier 11 Cité Falguière 11 Cité Falguière 75015 Paris



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