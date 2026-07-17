Exposition et présentation de livres anciens, Institut catholique de Toulouse – Bibliothèque, Toulouse

Informations pratiques

Exposition et présentation de livres anciens Samedi 19 septembre, 15h00 Institut catholique de Toulouse – Bibliothèque Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir les plus belles pièces du patrimoine écrit de l’Institut catholique de Toulouse.

Une exposition d’archives et de documents anciens consacrée à Catherine de Sienne sera proposée, ainsi qu’une présentation d’ouvrages, livres en main, dont certains datent de plus de 400 ans. Reliures remarquables, manuscrits et incunables vous dévoileront toute la richesse des collections.

Entrée libre et gratuite.

Des visites de l’exposition seront proposées toutes les 30 minutes à partir de 15h.

Institut catholique de Toulouse – Bibliothèque 31, rue de la fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05.61.36.81.17 https://bibliotheque-martimort.ict-toulouse.fr/ https://www.instagram.com/bibliothequeict/ Fondée en 1877, la bibliothèque de l’Institut catholique de Toulouse dessert la communauté universitaire de cette université privée. Elle contient un fonds patrimonial (livres anciens antérieurs à 1800) de près de 24 000 ouvrages. Ligne B du métro. Arrêt Carmes/Palais de Justice

Venez découvrir les plus belles pièces du patrimoine écrit de l’Institut catholique de Toulouse. Une exposition d’archives et de documents anciens sur Catherine de Sienne sera proposée ainsi qu’une …

©Bibliothèque Institut catholique de Toulouse