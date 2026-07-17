Exposition et projection « La vallée des Moomins » du 1er septembre au 3 octobre à la bibliothèque Aimé Césaire, Bibliothèque Aimé Césaire, Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Aimé Césaire · Paris
Informations pratiques
Exposition et projection « La vallée des Moomins » du 1er septembre au 3 octobre à la bibliothèque Aimé Césaire Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Projection sur inscription – Tout public à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Exposition du 1 septembre au 3 octobre 2026 au sein de la bibliothèque. Entrée libre
Projection : Profitez également de projections de plusieurs épisodes de la série de dessins animés La Vallée des Moomins le samedi 3 octobre à 16h.
Sur inscription
Ces évènements font partie de Formula Bula, le festival de bande dessinée
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France +33145412474 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://www.instagram.com/bibcesaire/ [{« type »: « phone », « value »: « +33145412474 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr »}] Salle de travail : 32 places
8 postes informatiques pour adultes, 3 de passage, 2 en jeunesse
Nombreuses animations culturelles, créatives et ludiques
Patio ouvert aux beaux jours
Services :
Jeux de société
Ateliers de conversation
Coup 2 pouce
Grainothèque Transports à proximité : L13 métro Plaisance et proche des lignes de bus n°69 et N63
Station vélib à 73m
Biblis en folie 2026
©Tove Jansson
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