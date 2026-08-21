Exposition : Et si on remontait le temps?, Centre bourg de Mur-de-Barrez, Mur-de-Barrez
dimanche 20 septembre 2026 · Centre bourg de Mur-de-Barrez · Mur-de-Barrez
Informations pratiques
Exposition : Et si on remontait le temps? Dimanche 20 septembre, 11h30 Centre bourg de Mur-de-Barrez Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dimanche 20 septembre 2026, de 11h30 à 17h
100, place de l’Église, à Mur-de-Barrez
Et si vous remontiez le temps… d’environ 690 ans ?
Venez découvrir un aperçu de notre terroir à la fin du Moyen Âge, à l’hôtel de Mandilhac. Peut-être découvrirez-vous que le XVe siècle n’est finalement pas si lointain…
Vous serez accueillis par les membres de l’atelier « Histoires d’ici et d’ailleurs » de l’association Loisirs et Culture en Carladez.
Centre bourg de Mur-de-Barrez Place de l’église, 12600 Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie 05.65.66.10.16 https://www.mur-de-barrez.fr/ https://www.facebook.com/MAIRIE12600/ Visite libre
Journée du 20 septembre 2026, de 11h30 à 17h00
©DR
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