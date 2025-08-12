Cinéma Le Triangle d’or Mur-de-Barrez
lundi 24 août 2026 · Mur-de-Barrez
Informations pratiques
Mur-de-Barrez
Cinéma Le Triangle d’or
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Séance adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Drame, thriller de Hélène Rosselet-Ruiz avec Malou Khebizi, Soundos Mosbah, Ziad Bakri. Durée 1h30min
Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au service de Souria. Installée dans un hôtel particulier du triangle d’or par son amant, un riche prince saoudien, Souria vit dans l’attente de ses visites. Tandis que Laura doit s’adapter à cet univers de luxe démesuré et de surveillance constante, un lien fragile se tisse entre les deux femmes. Mais Laura pressent qu’un danger pèse sur Souria et que cette cage dorée pourrait bien se refermer sur elles deux. 6 .
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Drama, thriller by Hélène Rosselet-Ruiz, starring Malou Khebizi, Soundos Mosbah, and Ziad Bakri. Runtime: 1 hour 30 minutes
L’événement Cinéma Le Triangle d’or Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Mur-de-Barrez (Aveyron)
- Fête patronale de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez 19 juillet 2026
- Cinéma Vie Privée Mur-de-Barrez 22 juillet 2026
- Murder Party à la médiathèque du Carladez Mur-de-Barrez 24 juillet 2026
- Cinéma Projet dernière chance Mur-de-Barrez 29 juillet 2026
- Pierres romanes en Carladez cinéma en plein air, en présence du réalisateur et animation musicale Mur-de-Barrez 30 juillet 2026