Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Cinéma Le Triangle d’or

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Séance adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Drame, thriller de Hélène Rosselet-Ruiz avec Malou Khebizi, Soundos Mosbah, Ziad Bakri. Durée 1h30min

Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au service de Souria. Installée dans un hôtel particulier du triangle d’or par son amant, un riche prince saoudien, Souria vit dans l’attente de ses visites. Tandis que Laura doit s’adapter à cet univers de luxe démesuré et de surveillance constante, un lien fragile se tisse entre les deux femmes. Mais Laura pressent qu’un danger pèse sur Souria et que cette cage dorée pourrait bien se refermer sur elles deux. 6 .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Drama, thriller by Hélène Rosselet-Ruiz, starring Malou Khebizi, Soundos Mosbah, and Ziad Bakri. Runtime: 1 hour 30 minutes

L’événement Cinéma Le Triangle d’or Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)