Cinéma Classe moyenne Mur-de-Barrez

Cinéma Classe moyenne

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Comédie de Antony Cordier avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. Durée 1h35min.

Tout public séance Croix-Rouge ouverte à tous.

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime… .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

English :

Comedy by Antony Cordier with Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. Running time: 1h35min.

German :

Komödie von Antony Cordier mit Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. Dauer: 1h35min.

Italiano :

Commedia di Antony Cordier con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. Durata: 1h35min.

Espanol :

Comedia de Antony Cordier con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. Duración: 1h35min.

