Cinéma Sur un air de blues

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Drame de Craig Brewer avec Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli. Durée 2h13min

Basé sur une histoire vraie, Hugh Jackman et Kate Hudson incarnent deux musiciens fauchés qui redonnent vie à la musique de Neil Diamond en formant un groupe lui rendant hommage. Ensemble, ils prouvent qu’il n’est jamais trop tard pour suivre son cœur et accomplir ses rêves. 30 .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drama by Craig Brewer with Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli. Running time: 2h13min

L’événement Cinéma Sur un air de blues Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)