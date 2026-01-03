Cinéma Sur un air de blues Mur-de-Barrez
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Lundi 2026-01-26
fin : 2026-01-26
2026-01-26
Drame de Craig Brewer avec Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli. Durée 2h13min
Basé sur une histoire vraie, Hugh Jackman et Kate Hudson incarnent deux musiciens fauchés qui redonnent vie à la musique de Neil Diamond en formant un groupe lui rendant hommage. Ensemble, ils prouvent qu’il n’est jamais trop tard pour suivre son cœur et accomplir ses rêves. 30 .
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
English :
Drama by Craig Brewer with Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli. Running time: 2h13min
